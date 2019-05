SEPT À HUIT - L'interview de l'auteure de "Cinquante nuances de Grey"

C'est en allant puiser dans ses fantasmes que cette femme a trouvé l'inspiration d'un livre qui l'a rendu riche et célèbre. Erika Leonard James (EL James) l'auteure de la série de romans "Cinquante nuances de Grey" qui s'est vendu à plus de 150 millions d'exemplaires. Comment l'idée lui est-elle venue ? Comment cette mère de famille et ses proches ont-ils réagi à ce succès inattendu ? Et quel retour a-t-elle de ses nombreux lecteurs ?



