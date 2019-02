SEPT À HUIT - Le témoignage édifiant de victimes présumées du chanteur marocain Saad Lamjarred, accusé de viol

C'est un reportage édifiant. Ce dimanche, "Sept à Huit" diffusait une enquête consacrée à Saad Lamjarred, la pop star marocaine adulée dans son pays mais aussi dans tout le monde arabe. Suivi par des millions de fans, ce beau gosse au visage angélique cache pourtant une face bien plus sombre : arrêté le 26 août dernier l’été dernier à Saint-Tropez pour viol, le chanteur de 33 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, contre une caution de 150.000 euros. Alors qu'il nie les faits qui lui sont reprochés, les enquêteurs prennent cette affaire très au sérieux.





Il faut dire que celui que l'on surnomme "le rossignol marocain" serait également soupçonné dans d’autres affaires similaires. Il y a 2 ans, à Paris, une jeune femme l'accusait déjà de viol. Elle s'appelle Laura Prioul.





Alors âgée de 20 ans, elle raconte comment le chanteur l'aurait agressé dans une chambre d'hôtel où elle avait accepté de le suivre. Elle admet avoir embrassé volontairement Saad Lamjarred, mais, au moment où elle lui fait comprendre qu'elle ne veut pas aller plus loin, ce dernier entre dans une rage folle et la frappe. "Il est devenu violent et je me suis pris un coup dans le visage. (…) Plus il faisait de mal et plus ça lui faisait plaisir. (…) A un moment c'est redevenu une personne gentille qui m'a demandé pourquoi je saignais."