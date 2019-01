SEPT À HUIT LIFE - Maître Gims, intime comme jamais

À 32 ans, Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est le deuxième plus gros vendeur de disques en France, derrière Johnny Hallyday, avec cinq millions d'albums vendus. Converti à l'Islam en 2004 et musulman pratiquant, il vit aujourd'hui à Marrakech et s'engage publiquement contre le terrorisme islamiste. Le chanteur nous a ouvert les portes de sa luxueuse villa. Nous l'avons accompagné au bowling, en famille et dans un jet privé. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.