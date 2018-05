SEPT À HUIT LIFE - Musée Grévin : après six mois de travail, découvrez la statue d'Emmanuel Macron

Ses statues de cire ont parfois l’air plus vraies que nature! Le Musée Grévin accueille une dizaine de nouveaux personnages chaque année : Maitre Gims, Kev Adams ou Kendji Girac y côtoient désormais le Général de Gaulle, ou Marylin Monroe. En coulisses, des sculpteurs, des maquilleurs-perruquiers et même des prothésistes dentaires et oculaires, utilisent des techniques toujours plus poussées pour donner vie à ces sosies de cire.





Prochain à y faire son entrée : le président Emmanuel Macron, dont la statue a nécessité plus de six mois de travail.