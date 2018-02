SEPT A HUIT - Sa rupture amoureuse, sa maladie : Marion Bartoli raconte sa descente aux enfers... et sa renaissance

Elle revient de loin, de très loin. A 33 ans, Marion Bartoli s'apprête à faire son retour sur les courts de tennis, plus de quatre ans après s'en être retirée, en août 2013, quelques semaines après son sacre à Wimbledon face à l'Allemande Sabine Lisicki. Le 19 décembre dernier, la championne française a annoncé son retour prochain sur le circuit WTA après être passée tout près de la mort, attaquée par un mystérieux virus.





Interviewée par Thierry Demaizière dans l'émission Sept à Huit, elle a révélé les raisons de sa chute vertigineuse : une relation perverse et toxique avec un banquier anglais qui, selon elle, l’a détruite et mise plus bas que terre : "Au départ, tout allait bien, il était gentil, charmant, intelligent. Et puis il était anglais, donc il y avait un humour différent. Donc au départ quand il m’envoyait des petites piques, je me disais : ‘Peut-être que finalement, c’est le second degré anglais’. Et puis, une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, vingt fois … Je me suis retrouvée au quotidien, avec quelqu’un qui trouvait que tout ce que je faisais, n’était pas bien. Tout."





Elle explique notamment que son compagnon de l'époque lui disait comment bien jouer ... au tennis : "Il me disait : ‘Non mais là, si tu as raté la balle, c’est que tu n’as pas assez fléchi les jambes’." Elle raconte également l'obsession de ce dernier à vouloir "casser la championne" : "Son grand plaisir, c’était d’organiser un double tous les dimanche, de se mettre avec le meilleur joueur possible, et moi avec le pire joueur possible, pour essayer de me battre. C’était son immense plaisir. Mais quand même, j’ai mis un point d’honneur à ne jamais perdre."