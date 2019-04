SEPT À HUIT - Sting, la sagesse d'une rockstar

À 67 ans, Sting est toujours une star malgré lui. Avec plus de 140 millions d’albums vendus dans le monde et des succès indémodables, il reste par ailleurs indigné face aux sujets de notre époque. Artiste engagé dans la lutte contre la déforestation, il est également contre le Brexit.



