Sépulture de Johnny Hallyday menacée par le sable et les crabes : Laura Smet refuse une "exhumation dans l'improvisation"

L'avocat de Laeticia Hallyday, Me Gauer, souhaite désormais que le déplacement du cercueil soit effectué au plus vite. "Il existe à ce jour une obligation juridique et une urgence éthique à ce que ce déplacement puisse être autorisé et accompli sans délai", assure-t-il, n'hésitant pas à qualifier cette démarche d'urgence "absolue". Une communication qui a "choqué" Laura Smet. La comédienne rappelle sur Instagram qu'elle n'a "malheureusement jamais été consultée sur la question de la sépulture" de son père depuis son décès.

"J’ai découvert dans la presse l’été dernier le projet de transfert. J’ai immédiatement donné mon accord sur le principe de l’exhumation si tous les héritiers définissent ensemble les détails de cette exhumation, mon sang coule dans ce caveau et ce sujet est tellement intime, personnel et prioritaire. A ce jour, à part de vagues informations, aucun détail précis ne m’a été donné sur cette exhumation", précise-t-elle. Laura Smet affirme qu'"imaginer son père exhumé dans l’improvisation serait un nouvel affront à sa mémoire." Et de conclure : "Je ne peux m’y résoudre et je ne me laisserai pas instrumentaliser."