Manu Dibango, Luis Sepulveda, Pape Diouf... Ces personnalités emportées par le coronavirus Manu Dibango, Luis Sepulveda et Pape Diouf ont succombé au Covid-19.

DISPARITIONS – Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, de nombreuses personnalités ont perdu la vie. Politique, sport ou culture, tous les milieux sont touchés.

C'est la pire crise affrontée par l'humanité depuis 1945, selon l'Organisation des nations unies. L'épidémie de coronavirus ne connaît pas de frontières, elle ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les gens célèbres ou les inconnus. Pour freiner la propagation de la pandémie, plus de 3,75 milliards de personnes, soit 48% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles.

Depuis son apparition en Chine en décembre dernier, plus de 2 millions de cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie selon un décompte de l'AFP communiqué le 15 avril et effectué à partir de sources officielles. Le Covid-19 a ainsi tué plus de 130.000 personnes dans le monde, dont les deux-tiers en Europe. Si de nombreuses personnalités touchées se sont rétablies à l'image du prince Albert, de Tom Hanks ou d'Idris Elba, on compte des victimes dans les milieux de la politique, du sport et de culture.

Politique

Patrick Devedjian Figure de la scène politique française, l'ancien ministre, maire et député, Patrick Devedjian a succombé au covid-19 dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars, à l'âge de 75 ans. Hospitalisé depuis mercredi 25 mars, son état s'est brutalement détérioré alors qu'il avait annoncé qu'il allait mieux. L’ancien élu du RPR et de l’UMP aura traversé plus de 35 ans de vie politique.

Culture

Manu Dibango Le célèbre saxophoniste Manu Dibango est mort le mardi 24 mars à l'âge de 86 ans des suites du coronavirus. "ll est décédé au petit matin, dans un hôpital de la région parisienne", a précisé Thierry Durepaire, le gérant des éditions musicales de l'artiste camerounais, à l'AFP. Manu Dibango était l'auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, "Soul Makossa" (1972). Mark Blum Connu pour son rôle dans le film "Crocodile Dundee" en 1986, le comédien américain Mark Blum a perdu la vie après avoir contracté le coronavirus. Agé de 69 ans, il avait donné la réplique à Madonna dans "Recherche Suzanne désespérément" en 1985 et s'était fait remarquer dans les séries "Mozart in the Jungle" ou encore "You", la fiction de Netflix. Andrew Jack L’acteur britannique Andrew Jack est mort mercredi 1er avril moins de 48 heures après avoir été admis dans un hôpital de la banlieue de Londres. Âgé de 76 ans, Andrew Jack était apparu dans la dernière trilogie "Star Wars", où il interprétait le rôle du Major Caluan Ematt. Coach en dialogue, il avait travaillé sur la trilogie du "Seigneur des Anneaux" et collaboré avec Robert Downey Jr, pour les films "Chaplin" et "Sherlock Holmes". Ellis Marsalis Patriarche d'une famille de grands noms du jazz, Ellis Marsalis, est décédé mercredi 1er avril à l'âge de 85 ans, après avoir contracté le coronavirus. Pianiste et enseignant, le jazzman a figuré sur des dizaines d'albums au long d'une carrière de plusieurs décennies. Ellis Marsalis est aussi le père du trompettiste Wynton et du saxophoniste Branford Marsalis. Maurice Barrier Connu pour de nombreux seconds rôles au cinéma et au théâtre, le comédien Maurice Barrier est décédé dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril à l'âge de 87 ans. C'est son neveu Jéramy Manesse qui a annoncé sa disparition sur Facebook. Lauréat d'un Molière en 1998 pour son second rôle dans la pièce "Douze hommes en colère", il avait joué dans "Le Grand blond avec une chaussure noire" (1972), Deux hommes dans la ville" (1973), "Scout toujours" (1985) ou encore "Les Fugitifs" (1986). Luis Sepulveda L'écrivain chilien Luis Sepulveda est mort à l'âge de 70 ans en Espagne du Covid-19, a annoncé sa maison d'édition jeudi 16 avril. Ecrivain engagé et forcé à l'exil sous la dictature d'Augusto Pinochet, il était l'auteur d'une vingtaine de romans, chroniques, récits, nouvelles et fables pour enfants. On lui doit notamment le best-seller "Le vieux qui lisait des romans d'amour".

Sport

Pape Diouf Ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf est décédé mardi 31 mars à Dakar, au Sénégal. Il était âgé de 68 ans. Placé sous assistance respiratoire depuis le 29 mars, il devait être rapatrié en France avant que son état ne se dégrade fortement lundi 30 mars. Figure emblématique du monde du sport, il avait été l'agent de joueurs comme Marcel Desailly, Basile Boli, William Gallas, Didier Drogba et Samir Nasri.

