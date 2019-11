Le cadre sur la porte, la dinde avec les lunettes... Les accessoires de "Friends" vendus aux enchères

En collaboration avec l’entreprise Prop Store, spécialisée dans la revente d’accessoires de films et de séries, le géant américain va proposer entre le 3 et le 17 décembre la mise aux enchères d’une centaine d’accessoires et costumes de la série. C’est via un communiqué de presse que la Warner a annoncé la nouvelle aux millions d’aficionados du groupe d’amis new-yorkais.

Le 22 septembre dernier, la série culte des années 90 "Friends" célébrait ses 25 ans. Raison suffisante pour que la Warner Bros marque le coup en organisant d’une vente aux enchères des costumes et accessoires de la sitcom juste avant les fêtes de fin d’année.

Tous les goûts seront représentés parmi la centaine d’articles proposés aux enchères et issus des 10 saisons de "Friends". De la tenue de working-girl new-yorkaise portée par Rachel au costume de Superman de Joey en passant par son pingouin en peluche, son canoë ou un carton d’invitation au mariage de Monica et Chandler et même le permis de conduire de Phoebe.

Pour accéder aux objets des stars de la série phare des années 90, les fans ou collectionneurs vont devoir mettre la main au portefeuille. Les prix de vente sont estimés entre 1000 (pour l’invitation au mariage de Monica et Chandler) et 6000 dollars (pour le canoë fétiche de Joey) voire 15.000 dollars pour un costume porté par l'acteur David Schwimmer (Ross).

Si les tarifs sont élevés, la cause derrière ce projet de vente aux enchères est noble. Warner Bros a indiqué dans son communiqué de presse que "le produit de la vente aux enchères profitera au projet Trevor, la plus grande organisation mondiale de prévention du suicide et d'intervention en cas de crise destinée aux jeunes LGBTQ".

D'autres séries ou films intemporels ont vu récemment leurs accessoires cultes vendus aux enchères par Prop Store, rappelle CNN, notamment le sabre laser de Samuel L. Jackson dans la saga Star Wars.