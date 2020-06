Danny Masterson : l’ex-star de "That '70s Show" inculpé pour les viols de trois femmes

Les autorités ont indiqué avoir abandonné deux autres plaintes contre l’acteur en raison du manque de preuves et parce que les faits étaient prescrits. Le comédien, popularisé par la série "That '70s Show", est convoqué au tribunal le 18 septembre pour la lecture de l’acte d’accusation. Il encourt jusqu’à 45 ans de prison.

Danny Masterson, qui a toujours nié par le passé des accusations d’agression sexuelle, a une nouvelle affirmé son innocence dans un communiqué de son avocat relayé par CNN et l’AFP. "Nous sommes confiants qu'il sera disculpé quand toutes les preuves auront été découvertes et que les témoins auront eu l'opportunité de témoigner", indique le texte. "Evidemment, Monsieur Masterson et sa femme sont complètement sous le choc de voir ressurgir soudainement ces accusations vieilles de près de 20 ans (...). Mais ils sont, avec leur famille, confiants que la vérité finira par émerger. Les gens qui connaissent Monsieur Masterson connaissent son caractère et savent que ces accusations sont fausses", poursuit-il.