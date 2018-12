"Ses trous s'améliorent avec l'âge" : la coquille qui fait bien rire les fans de Julia Roberts

C'est une erreur gênante… Mais tellement drôle. Samedi 8 décembre, le quotidien new-yorkais Post-Journal consacrait un article à Julia Roberts. Et pour revenir sur sa vie et les grands rôles qui ont marqué sa carrière, le journaliste à l'origine du papier a repris une dépêche de l'agence Associated Press. Avec pour titre : "Julia Roberts finds Life and her Holes get Better with age". Traduction : "Julia Roberts trouve que sa vie et ses trous s'améliorent avec l'âge".





Julia Roberts vouait évidemment parler de ses "rôles", pas de ses "trous" qui se bonifient avec le temps, mais une petite faute de frappe (un "h" à la place d'un "r") a tout changé. Le quotidien a publié un entrefilet ce lundi 10 décembre pour corriger son erreur. "Le titre de la page D4 du numéro de samedi devait se lire 'Julia Roberts trouve que sa vie et ses rôles s'améliorent avec l'âge'", a-t-il indiqué.