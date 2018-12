Seventeen : ce que l’on sait sur le groupe de pop frappé par le tsunami en Indonésie

C’est une séquence choc qui a déjà fait le tour du monde. Les membres du groupe Seventeen se produisaient samedi soir sur la plage du Tanjung Lesung Beach Resort, à l’extrême ouest de l’île de Java, lorsque la scène a été submergée par un mur d’eau. Quelques heures après le drame, le chanteur Riefian Fajarsyah annonçait dans une vidéo postée sur Instagram la mort du bassiste Muhammad Awal Purbani, dit Bani, et de Oki, leur manager, victimes du tsunami qui ravage la région.





Vêtu d’une chemise avec le logo de Seventeen, Riefian Fajarsyah indique que les autres membres du groupe – le guitariste Herman et le batteur Andi – étaient portés disparus, tout comme sa compagne, Dylan Sahara, mannequin et présentatrice télé suivie par plus de 100.000 abonnés.