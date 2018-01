Shakira dans la tourmente : le fisc espagnol l'accuse de fraude fiscale

En novembre dernier, la chanteuse était déjà dans la tourmente, au sujet de ses revenus. Lorsque l'affaire des Paradise Papers, la fuite de documents sur la façon dont des stars et autres richissimes hommes d'affaires s'arrangeait pour faire de l'optimisation fiscale, le nom de la chanteuse était évoqué. Le Monde expliquait ainsi que Shakira avait transféré, depuis 2007, ses droits d’auteurs, ses actifs musicaux, ses droits intellectuels et marques à Malte et au Luxembourg, deux pays aux pratiques fiscales particulièrement douces. En d'autres termes, elle résidait à Barcelone mais était fiscalement domiciliée au Bahamas. Et ayant passé plus de 183 jours par an sur le sol espagnol, elle aurait du déclaré sa résidence fiscale dans le pays.





Interrogé par le quotidien, Ezequiel Camerini, un des avocats de la star colombienne, la défendait en affirmant qu’elle a "toujours respecté les lois des juridictions dont elle dépendait". Résidente barcelonaise, Shakira est également accusée d'avoir dissimulé sa résidence aux Bahamas, qu’elle possède depuis 2004. Et l'avocat de justifier : "Notre cliente est résidente aux Bahamas et entretient une propriété dans ce pays depuis 2004. Les années suivantes, elle a été contrainte de voyager sans cesse et a passé la majeure partie de son temps dans différents pays. Au cours de la tournée mondiale “Sale el Sol”, elle a donné 110 concerts de par le monde, dont 62 en 2011".





Il ajoutait que "par la suite, Shakira est restée de longues périodes aux Etats-Unis, où elle a participé à l’émission de variétés The Voice". La balle est désormais dans le camp du parquet espagnol qui devra décider ou non de poursuivre la chanteuse. Le délit en question est passible de deux ans de prison.