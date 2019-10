L'actrice Shay Mitchell ("You") filme son accouchement et le poste sur YouTube

CARNET ROSE – La comédienne américaine Shay Mitchell a donné naissance ce 21 octobre à son premier enfant. Et comme elle est partageuse, elle a décidé de faire vivre l’événement à ses fans en postant une vidéo de son accouchement sur sa chaîne YouTube.

Elle a décidé de tout montrer. Ce lundi 21 octobre, la comédienne Shay Mitchell a accouché de son premier enfant, une petite fille dont on ne connaît pas encore le prénom. Et comme depuis le début de sa grossesse, la comédienne de "Pretty Little Liars" et de "You" (Netflix) a décidé de partager ce moment intime avec tous ses fans en postant une vidéo de l'événement sur sa chaîne YouTube. "Oh mon dieu, je perds les eaux !", lance Shay Mitchell au début du petit film de 12 minutes intitulé "Mon travail et l'accouchement", vu par 2,8 millions de personnes.

On voit la comédienne dans sa salle de bains prise de panique à l'idée qu'elle va accoucher (mais qui n'oublie pas de se filmer). "Heureusement que je porte des couches", lance-t-elle à voix haute. On la suit en direction de l'hôpital avec son compagnon Matte Babel pour assister aux contractions qui vont durer... 33 heures. "Je ne sais pas comment les gens font ça pendant 36 heures. Je suis juste tellement fatiguée, je n'ai pas dormi la nuit dernière", explique la jeune femme qui finit par demander qu'on lui pose une péridurale. A ses côtés, on découvre sa doula, qui l'accompagne tout au long de l'épreuve.