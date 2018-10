VIDÉO - Shy’m, Vanessa Paradis, Adèle Exarchopoulos... Voici le top 10 des stars les plus "dangereuses" du Net en 2018

Dans la suite du top 10 on trouve le rappeur marseillais Jul, la comédienne canadienne Pamela Anderson, au casting de "Danse avec les stars 9", le tennisman Rafael Nadal, l’actrice et mannequin Lily-Rose Depp, le footballeur Cristiano Ronaldo, la comédienne Laëtitia Milot et le rappeur Maître Gims, numéro 1 l’an dernier.





Une Française figure dans le top 10 américain : la comédienne Marion Cotillard occupe la 3e place du classement derrière Ruby Rose, la comédienne de la série "Orange is the new black" et la star de téléréalité Kristin Cavallari, révélée par l'émission "Laguna Beach : The Hills".





"Souvent, les consommateurs préfèrent la rapidité et la praticité à la sécurité. Ils cliquent sur des liens suspects promettant du contenu sur leurs célébrités préférées", explique dans un communiqué Gary Davis, responsable marketing produit chez McAfee.