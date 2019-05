"Si elle meurt, c'est de ta faute" : la dédicace de Drake à une héroïne de "Game of Thrones" fait paniquer les fans de la série

La série phénomène arrive même à faire parler d'elle lors d'une cérémonie exclusivement dédiée à la musique. Mercredi soir se sont tenus les Billboard Music Awards à Las Vegas. Une soirée annuelle qui réunit les plus grandes stars de la musique et récompense les plus gros succès. Le gagnant de l'événement est incontestablement Drake, qui a battu tous les records en repartant avec 12 trophées.





Dans l'euphorie de la cérémonie, le rappeur a terminé son discours de remerciement pour le prix du Meilleur Album Rap en s'exclaman t: "Dédicace à Arya Stark pour avoir fait le job! ". Le rappeur faisait référence à la scène finale de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones dans laquelle la jeunes femme réalise un exploit que nous tairons ici pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu.