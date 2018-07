"Si j’ai heurté des gens, j’en suis désolée" : Béatrice Dalle s’excuse après son message de soutien à Redoine Faïd

Si Béatrice Dalle est sensible à l’évasion de Redoine Faïd, c’est sans doute parce qu’elle la renvoie à son parcours, à la fois professionnel et personnel. En 1992, elle était en effet la vedette de "La Fille de l’air", un film de Maroun Bagdadi, inspiré de l’histoire vraie du braqueur Michel Vaujour, évadé de la prison de la Santé en 1986 à bord d’un hélicoptère par son épouse Nadine. Il sera de nouveau arrêté quelques mois plus tard lors d’un braquage, et renvoyé en prison. Il sera libéré en 2003 après avoir passé 27 ans derrière les barreaux.