"Si je meurs demain, je saurai que j'ai dit la vérité" : l'ex-coiffeuse de R. Kelly l'accuse pour la première fois face caméra

"J'ai dû écouter des conversations pendant que j'étais assise dans le bus : 'Tu as vu ce qu'ils ont fait à R. Kelly ? Il faut le laisser tranquille'. Et je ne pouvais me défendre", relate-t-elle. "Quand j'ai enfin réalisé que je ne voulais pas être cette victime, que je ne voulais pas faire partie de ça, à chaque fois que j'ai essayé de me relever, j'ai senti que quelque chose dans l'actualité me ramenait à ce que je pensais avoir balayé sous le tapis", ajoute Lanita Carter dans un premier extrait de l'interview qui sera diffusée jeudi 28 mars au matin.