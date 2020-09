"Si je vois un truc qui nuit à l’image de mon père..." : David Hallyday met en garde Laeticia

Après plus de deux ans de procédure, sa sœur Laura Smet a signé en juillet dernier un accord financier d'un montant non spécifié avec Laeticia Hallyday, la dernière épouse du rockeur. David, qui s’était engagé dans la bataille par solidarité, a renoncé à cette succession, tant d’un point de vue patrimonial que financier.

Je pense que l’être humain est capable de souffrir jusqu’à un certain moment. Un instinct de survie se met en place. Tu te redresses et puis tu avances - David Hallyday

"Il y a un droit moral qui sert à encadrer", plaide David dans cet entretien . "Si je ne suis pas d’accord et que je vois qu’il y a un truc qui nuit à l’image de mon père , je pense que je serai en mesure de décider d’être bienveillant à son égard et à poser des restrictions. Si je pense qu’il faut en mettre."

Dans cette interview, David Hallyday affirme également sa volonté d’aller de l’avant. "Je pense que l’être humain est capable de souffrir jusqu’à un certain moment. Un instinct de survie se met en place. Tu te redresses et puis tu avances", assure-t-il. "Et ce n’est pas en te ramenant tout le temps à ces périodes-là qui ne sont ni bien pour lui, ni bien pour nous, ni bien pour personne. Les gens n’ont plus envie d’entendre parler de ça. Ils n’en ont rien à f.....".