"Si Lucie et moi on part, c’est pour mieux vous retrouver" : le touchant message de Lorie Pester aux fans de "Demain nous appartient"

"Il a fallu que je fasse un choix. Un choix pas facile mais je l’ai fait. Et si Lucie et moi on part, c’est pour mieux vous retrouver l’année prochaine, pour de nouvelles aventures. On va laisser Lucie retrouver son Marc, et moi de toute façon, comme je ne peux pas vous quitter trop longtemps, parce que vous allez trop me manquer, on se verra en juillet pour le concert au Théâtre de la Mer. Prenez soin de vous", a-t-elle conclu. Lorie Pester promet donc bien à ses fans son retour dans la série, la saison prochaine. D'ici là, ils pourront la retrouver sur scène, dans son costume de chanteuse, comme elle l'indique à ses abonnés.