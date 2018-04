"Si vous ne voulez pas qu'on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin" : Karl Lagerfeld déclenche la colère de Rose McGowan

La comédienne, star de la série "Charmed" au début des années 2000, affirme avoir été violée en 1997 par le sulfureux producteur, en marge du festival américain de Sundance. A l’époque, elle aurait accepté de garder le silence en échange de 100.000 dollars. Une affaire qu’elle relate dans sa biographie, Brave, parue en début d’année.





"Karl, j'ai lu vos horribles propos hier soir", écrit-elle à l’intention du directeur artistique de Chanel. "Elle m'a fait me sentir sale. Ce matin, j'ai rencontré Sœur Irene et elle m'a permis de me sentir légère", écrit la star de 44 ans en légende d’une photo postée sur son compte Instagram et sur laquelle elle pose avec une bonne sœur.