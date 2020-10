Sofia Vergara : comment la star de "Modern Family" est devenue l’actrice la mieux payée au monde Avec 43 millions de dollars, Sofia Vergara, la star de "Modern Family", est l'actrice la mieux payée de 2020 selon Forbes. − FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

SUCCESS STORY - Avec 43 millions de dollars empochés sur les douze derniers mois, l’actrice americano-colombienne fait mieux que les iconiques Angelina Jolie et Meryl Streep dans le classement dévoilé par Forbes cette semaine. La consécration chiffrée d’une carrière menée tambour battant, entre autodérision et talents redoutables pour les affaires.

Elle est le symbole même du rêve américain. L’histoire d’une fillette née en Colombie qui a joué des coudes pour s’installer durablement à Hollywood, jusqu’à en devenir son actrice la mieux rémunérée. Sofia Vergara s’est installée au sommet du traditionnel classement établi annuellement par Forbes, dont elle occupait la deuxième place l’an dernier derrière Scarlett Johansson. Montant du chèque encaissé pour ces douze derniers mois ? 43 millions de dollars, soit 8 de plus que sa dauphine Angelina Jolie (35 millions) et 12 de plus que la Wonder Woman Gal Gadot (31 millions) qui ferme le podium. La faute au Covid, qui a paralysé l’industrie cinématographique et boosté la télévision. Mais pas que.

2020 aura été une année particulière pour Sofia Vergara. Celle qui l’a vu dire au revoir à Gloria Pritchett, le personnage qui a fait d’elle une star à l’international. Depuis 2009, l’actrice américano-colombienne campait la fantasque mère de la famille recomposée et complètement barrée de la sitcom Modern Family. Et en onze ans, sa fiche de paie a augmenté de manière exponentielle, passant de 190.000 dollars à 500.000 dollars par épisode. Une saison en comptant en moyenne une vingtaine, on vous laisse faire le calcul qui donne rapidement le tournis.

Elle a fait de son accent sa force, de son nom une marque

La fin de l’aventure Modern Family a marqué le début de l’aventure America’s Got Talent dont elle est l’une des juges depuis le printemps, pour "au moins dix millions de dollars par saison" selon Forbes. "J’essaie d’être aussi honnête que possible, de simplement dire ce que me font ressentir les candidats parce que j’essaie d’être la voix des gens qui regardent la télévision", explique-t-elle au magazine People.

Si Sofia Vergara est si populaire, c’est qu’elle incarne une authenticité qui manque souvent au milieu du glamour et des paillettes. A commencer par son fort accent qu’elle a d’abord tenté de gommer avant d’en faire l’une de ses forces. "Quand j’allais à des auditions, je me concentrais énormément sur ce que je disais et je ne pouvais pas me concentrer sur mon jeu. Je me concentrais juste sur la prononciation. Un jour je me suis dit : 'Cet accent ne va jamais changer… Je vais continuer comme je suis et si ça ne fonctionne pas, je repartirai sur le marché latino'", se souvient-elle pour WWD. Difficile alors pour elle d'imaginer que ses erreurs de prononciation deviendraient l'un des running gags favoris de Modern Family.

Née en 1972 à Barranquilla, Sofia Vergara est repérée sur une plage par un agent qui lui ouvre les portes du mannequinat et de la télévision. Dans sa Colombie natale d’abord, puis aux Etats-Unis où elle arrive dans les années 1990. D’abord animatrice puis actrice, elle monte sa société Latin World Entertainment pour promouvoir les talents originaires comme elle d’Amérique latine. Fière de ses racines, elle a fait de son nom une marque que les annonceurs s’arrachent à prix d’or. Et c’est là que se fait la différence avec ses collègues actrices.

Elle crée ses propres lignes de vêtements ou de meubles avec des enseignes grand public

L’essentiel des revenus de Sofia Vergara provient des multiples contrats qu’elle signe. "Je n’ai pas honte de dire que j’aime faire de l'argent. J’aime le business et j’économise plus que ce que je dépense. C’est amusant de choquer les gens avec mes idées de business", raconte-elle au magazine Glam Belleza Latina. La comédienne ne se contente pas de jouer les femmes-sandwiches mais met la main à la pâte, créant des lignes de vêtements avec la chaîne de magasins Kmart, des jeans pour les supermarchés Walmart ou une collection de meubles avec l’enseigne Rooms To Go. Toujours à des prix abordables.

Sur ses réseaux sociaux aussi, elle joue la carte de l’accessibilité, exhumant des photos d’archives de son adolescence, partageant les coulisses de ses tournages et ouvrant les portes de sa maison où elle vit avec son mari Joe Manganiello et son fils Manolo, 29 ans, né d’une précédente relation. Une proximité qui séduit le public et qui en rappelle une autre, celle incarnée par son pendant masculin chez Forbes, Dwayne Johnson. L'énorme différence ? Acteur le mieux payé de l'année, The Rock a gagné plus du double de Sofia Vergara avec 87,5 millions de dollars. Comme quoi même à Hollywood, la parité salariale est un concept étranger.

Delphine DE FREITAS