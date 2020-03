"Soit dit en passant", l’autobiographie de Woody Allen, paraîtra en France le 29 avril

On connaît désormais le titre et la date de sortie française de l’autobiographie de Woody Allen. "Apropos of nothing" devient "Soit dit en passant" et sortira chez Stock le 29 avril, quelques jours seulement après sa sortie américaine. "Ce livre est le récit exhaustif de sa vie, à la fois personnelle et professionnelle, et revient sur sa carrière au cinéma, à la télévision, sur la scène des clubs ainsi que sur son travail d’écrivain", explique l’éditeur dans un communiqué.

En début de semaine, l’annonce de la sortie du livre a provoqué la colère de Dylan Farrow, la fille adoptive du cinéaste qui l’accuse d’attouchements sexuels, lorsqu’elle était enfant. Elle regrette notamment de ne pas avoir été contactée par l’éditeur au sujet du récit que pourrait faire l’auteur de "Manhattan" et "Match Point" des faits qui seraient survenus en 1992.