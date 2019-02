Solange Séchan, la mère du chanteur Renaud, est décédée à l’âge de 96 ans

"Pleurer sa mère, c’est pleurer son enfance. J’ai été un enfant, je ne le suis plus et je n’en reviens pas". Le chanteur Renaud Séchan, son frère David, ses soeurs Nelly et Sophie et leurs enfants citent le poète Albert Cohen dans le faire-part de décès de leur mère et grand-mère Solange, publié ce samedi dans les colonnes du journal "Le Monde".





Solange Séchan, née Mériaux, a été retrouvée sans vie à son domicile du XIVe arrondissement de Paris le 25 janvier dernier. Elle avait 96 ans. Sa disparition intervient quelques jours seulement après le décès le 9 janvier dernier de Thierry Séchan, le frère aîné du chanteur à l’âge de 69 ans, victime d’un AVC chez lui à Paris.