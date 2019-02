Son couple, ses frasques, ses films... 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Alain-Fabien Delon

Son interview dans "Quotidien" n’a pas fini de faire parler. Invité mardi 5 février de Yann Barthès pour présenter son premier roman, "De la race des seigneurs", le plus jeune fils d’Alain Delon n’est visiblement pas encore rodé à l’exercice de la promo lisse et souriante. Entre franchise et naïveté, ses réponses aux questions de l’animateur de TMC ont suscité des commentaires plutôt "contrastés" sur les réseaux sociaux.





A bientôt 25 ans – il les aura le 18 mars prochain – Alain-Fabien Delon n’est pourtant pas un inconnu. Entre ses relations conflictuelles avec son père, ses apparitions au cinéma sur les podiums et ses frasques privées, son parcours est tout sauf un long fleuve tranquille…