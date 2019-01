Son futur show "spectaculaire", Johnny, l'amour... Les rares confidences de Mylène Farmer dans "Gala"

"J'éprouve toujours le même frisson et la même joie à retrouver le public. J'aime à penser que le temps n'a pas d'emprise sur cette partie de ma vie", explique Mylène Farmer. Quand il s'agit d'évoquer ce temps qui passe justement, elle élude. Préférant citer Beaudelaire que de dire si oui ou non c'est quelque chose de douloureux pour elle. "Souviens-toi que le temps est un joueur avide / qui gagne sans tricher, à tout coup ! C'est la loi", dit-elle. La chanteuse concède que l'époque actuelle est devenue "ennuyeuse". Car elle "a tendance à formater la pensée et à uniformiser l'expression".