Son poney club détruit par la tempête, Caroline de "L’amour est dans le pré" appelle à l’aide

Si La Salamandre a pu rouvrir ses portes au bout de quelques jours, le coût des travaux pour remettre le poney club en état est énorme. Une somme que la jeune femme estime à hauteur de 50.000 euros. Elle a donc décidé d’ouvrir une cagnotte en ligne, une initiative qu'elle explique avoir prise sur les recommandations de ses jeunes élèves.





"Ils m'ont dit : Caroline, tout le monde aime ce lieu, tout le monde t'aime. Il faut que tu crées une cagnotte ! Je vous avoue que je n'avais pas eu le réflexe. Ma génération ne demande pas forcément de l'aide comme ça. Et puis je me suis dit qu'ils avaient raison, que je ne pourrais pas m'en sortir tout seule." Ce dimanche, la cagnotte cumulait déjà plus de 2.000 euros de dons.