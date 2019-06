Sophie Turner a épousé Joe Jonas près d'Avignon, Lenny Kravitz a marié sa fille Zoë à Paris

Parmi les convives ? Les trois frères du marié, Kevin, Nick - et sa femme Priyanka Chopra, magnifique en sari rose, et le petit dernier Frankie, la mannequin Ashley Graham ou encore l'actrice Maisie Williams. L'interprète d'Arya dans "Game of Thrones" était la demoiselle d'honneur de Sophie Turner. La veille du mariage, était organisé un dîner de répétition où les futurs mariés étaient habillés en rouge et les invités en blanc. Un clin d'oeil au "red wedding" sanglant de "GOT" ? Allez savoir !