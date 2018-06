Sortie champêtre en robe Zara pour Kate Middleton, le modèle en rupture de stock

On peut appartenir à la famille royale, porter du Zara et avoir la classe d’une duchesse : Kate Middleton en est l’exemple parfait. Cette dernière a été aperçue à la campagne, le temps d’un week-end, dans les écuries de Norfolk, en compagnie de George et de sa sœur, Charlotte. La mère de famille a volé la vedette à ses enfants sur des clichés relayés sur les réseaux sociaux pour sa tenue - une robe bleue ciel imprimée - somme toute normale. C'est précisément cette "normalité" qui a fait réagir les fans sur les réseaux sociaux.