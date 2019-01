Soupçons de viol : l'accusatrice de Chris Brown raconte son "cauchemar"

"Il m'a poussée dans un dressing et m'a violée", affirme-t-elle encore. Son téléphone lui a été "confisqué", dit-elle, et en voulant le récupérer elle est de nouveau violée par "un autre proche de Chris Brown". La jeune femme est allée porter plainte le lendemain accompagnée de son avocat Me Descoubes.





Questionné sur des activités d'escorting, la jeune femme se défend d'avoir jamais pratiqué ce métier : "J’ai obtenu deux licences de langues et j’ai démarré en septembre des cours de théâtre dans une école prestigieuse. Oui, je fais des photos comme modèle, mais c’est tout." Et d'ajouter : "Ceux qui me connaissent savent que je n’ai rien à voir avec ce type de milieu…"