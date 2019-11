Soutien à Polanski : Nadine Trintignant "profondément blessée par l'interprétation" de ses propos

"En 44 ans, il y a eu malheureusement des milliers de viols [...] et on n'en entend plus parler, heureusement", renchérissait Nadine Trintignant, sur LCI. "Pourquoi on parle encore 44 ans après de Roman Polanski ? Parce que c'est quelqu'un de connu, un immense metteur en scène, juif en plus, ce qui doit en gêner certains. (...) Le poursuivre alors qu'on fiche la paix aux autres violeurs, c'est d'une bassesse terrible, d'un manque de noblesse. Je trouve ça dommage pour la France", poursuivait la mère de Marie Trintignant, décédée en 2003 sous les coups de son compagnon de l'époque, le chanteur Bertrand Cantat.

Vincent Trintignant et Roman Kolinka, le fils et le petit-fils de Nadine Trintignant, se sont d'ailleurs publiquement désolidarisés de ses propos dans une lettre ouverte publiée par "Gala", et où ils demandent que justice soit faite. "Nous soutenons de tout cœur ces femmes dignes, courageuses, qui osent dénoncer leurs bourreaux et témoigner des ignobles violences qu’ils leur ont fait subir. (…) Plus jamais le silence ! Stop à la violence faite aux femmes", expliquaient-ils.