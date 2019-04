Spice Girls : "blessée", Geri Halliwell met fin aux rumeurs de liaison avec Mel B

L'une avait opté pour la télévision, l'autre a choisi la presse écrite. Geri Halliwell a répondu dimanche aux récentes déclarations de sa collègue Mel B par la voix de son attaché de presse. "Il est très décevant de lire des choses à propos de ces rumeurs encore une fois, particulièrement le jour de la fête des mères", souligne son communiqué transmis aux médias britanniques à propos d'une prétendue liaison passée entre les deux femmes.





"Geri est vraiment reconnaissante de votre soutien et de votre loyauté depuis tant d'années. Elle aime les Spice Girls : Emma, Melanie, Melanie et Victoria. Elle voudrait que vous sachiez que tout ce qui a été récemment rapporté n'était simplement pas vrai et a été très blessant pour sa famille", poursuit le texte, ajoutant que la chanteuse "avançait" et "avait hâte de voir les filles et les fans en tournée, de passer un super moment avec eux et de se créer de nouveaux souvenirs".