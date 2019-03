Spice Girls : Mel B révèle avoir eu une liaison avec Geri Halliwell

Elles ont été encore plus proches qu’à l’accoutumée, le temps d’une nuit. Invitée sur le plateau de l’émission britannique "Piers Morgan's Life Stories", Melanie Brown a expliqué avoir eu par le passé une aventure d’un soir avec Geri Halliwell. De quoi confirmer une rumeur qui existait depuis moult années.





Questionnée à ce sujet par Piers Morgan, Mel B laisse planer un long silence. Avant d’affirmer que Geri Halliwell "avait des superbes seins". "Vous l'avez fait ?", relance le présentateur. "Pas vraiment", bredouille la chanteuse de 43 ans qui finit par vendre la mèche : "Elle va me détester pour ça parce qu'elle est devenue toute chic dans sa maison de campagne avec son mari. Mais c'est un fait. C'est arrivé, tout simplement, et nous en avons ri, c'était tout. Nous étions meilleures amies", avoue Mel B. Et d’ajouter : "Je suis une personne honnête. Et j'espère que quand Geri sera interrogée à ce sujet, ce qui devrait vraisemblablement arriver, elle ne va pas nier. Car c'était juste pour le fun."