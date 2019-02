Stéphane Guillon et Murielle Cousin ont perdu leur chien et lancent un appel sur Twitter pour le retrouver

C'est un chien croisé d'un Labrador et d'un braque noir aux pattes blanches. L'animal répondant au nom de Lumio et appartenant à l'humoriste Stéphane Guillon et sa femme Murielle Cousin a disparu samedi dernier "près du parc de Saint-Cloud" a fait savoir l’animatrice de radio sur son compte Twitter.





" L'incommensurable chagrin de ma petite fille et de ses frères & soeur d'avoir perdu leur chien me fait tenter l'espérance" écrit-elle en complément d'une photo du chien. "Il a un collier vert, une gentillesse dorée" a-t-elle ajouté à son message. Un post que Stéphane Guillon s'est empressé de partager.