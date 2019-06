Steven Adler, batteur mythique de Guns N’Roses, hospitalisé après s'être poignardé

Aurait-il de nouveau cédé à ses démons ? Le batteur américain Steven Adler, 54 ans, a été transporté d’urgence ce vendredi matin vers un hôpital de Los Angeles, suite à un appel d’urgence passé depuis son domicile. Sur place, la police et les ambulanciers ont découvert le musicien grièvement blessé à l’estomac. Une blessure au couteau qu’il se serait infligé lui-même, rapporte le site TMZ, qui précise que ses jours ne seraient pas en danger.





Steven Adler, de son vrai nom Michael Coletti, a fait partie du groupe Guns n’Roses à ses débuts, au milieu des années 1980. Avec le chanteur Axl Rose, les guitaristes Slash et Izzy Stradlin, et le bassiste Duff McKagan, il a enregistré l’album mythique "Appetite For Destruction", vendu à plus de 30 millions d’exemplaires depuis 1987. Il figure également sur les EPs "Live ?!*@ Like a Suicide" et "Gn’R Lies"s ainsi que sur un titre de "Use You llusion II".