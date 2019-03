"Stop in the name of love" : Diana Ross prend la défense de Michael Jackson

Diana Ross conclut sa missive par une référence au tube de son groupe, les Supremes : "Stop in the name of love" (Arrêtez au nom de l’amour - ndlr)." La chanteuse, qui a fait la connaissance de Michael Jackson à la fin des années 1970 - elle jouait avec lui dans la comédie musicale "The Wiz" - a toujours pris la défense de son cadet. Dans sa biographie, "Moonwalk", parue en 1988, ce dernier la présentait comme "une mère, une amante et une sœur".