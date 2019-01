Stromae et sa femme Coralie dévoilent pour la première fois des photos de leur bébé

Jusqu'ici, ils avaient gardé ce moment juste pour eux. Papa depuis le mois de septembre dernier, Stromae et sa femme Coralie n'avaient pas encore communiqué sur l'arrivée de leur premier enfant. Ce mercredi 23 janvier, la femme du célèbre chanteur a posté sur son compte Instagram deux adorables photos de leur famille en vacances. Sur le premier cliché, on peut voir Stromae tenant dans ses bras un bébé dont le visage est caché par un chapeau rouge, le regard tourné vers l'horizon sur une plage. Dans le second, c'est la maman qui tient le bambin, toujours dissimulé, au bord de l'eau.





En vacances dans une destination visiblement ensoleillée mais qu'ils n'ont pas choisi de révéler, les jeunes parents ont eu envie de partager leur bonheur avec tous les fans du chanteur. Très discret sur sa vie privée, Stromae a disparu du devant de la scène depuis octobre 2015. Très affaibli par les effets secondaires d’un traitement préventif contre le paludisme, il a connu de gros soucis de santé et a dû annuler plusieurs concerts.