Succession contestée de Johnny Hallyday : le précédent Alain Bashung et son fils déshérité

"C’est très violent à encaisser." Le constat est net. Chantal M., l’ex-femme d’Alain Bashung, est sans détours au moment d’évoquer le traumatisme vécu par son fils Arthur, le premier enfant du chanteur décédé en 2009. Lui s’appelle Baschung, avec le "c" volontairement ôté par son père, et ce traumatisme, c’est celui de son déshéritement. "Comme Laura et David Hallyday, Arthur n’a rien hérité de son père pour l’instant", explique au JDD l’ancienne compagne du monstre sacré du rock français. "Bien que la loi française stipule qu’il est impossible de déshériter un enfant, il est possible de la contourner. Ça a été le cas."