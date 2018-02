Succession contestée de Johnny : Laeticia Hallyday exprime son "écoeurement"

Sa réaction était attendue. C'est par un communiqué, envoyé à l'AFP, qu'elle s'est exprimée en fin de journée. Laeticia Hallyday, veuve de Johnny, a dit son "écoeurement". La guerre est définitivement déclarée entre les clans, deux mois après la mort du chanteur. Laura Smet et son demi-frère David Hallyday vont contester en justice le testament de leur père, qui confierait l'ensemble de ses biens et de ses droits d'artiste à Laeticia.





Laeticia écrit ainsi qu'elle a "pris connaissance avec écoeurement de l’irruption médiatique autour de la succession de son époux". "Cependant, elle ne souhaite pas polémiquer par voie de presse sur les dires de Laura et DAvid et de leurs avocats. "Elle regrette qu'ils aient choisi la voie médiatique plutôt que de s'en tenir à un cadre familial et légal".





La femme de Johnny se dit pour autant "sereine" et déterminée à "faire respecter le travail et la mémoire de son mari", selon le communiqué. Elle prend la parole après que les enfants du chanteur, David Hallyday et Laura Smet, ont annoncé qu'ils contestaient le testament de leur père, qui les déshérite au seul profit de Laeticia.