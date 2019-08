Le rappeur américain A$AP Rocky remis en liberté en attendant son jugement le 14 août

La justice suédoise rendra son jugement le 14 août dans le procès du rappeur américain A$AP Rocky, qui comparaissait pour violences après une rixe fin juin à Stockholm, et a annoncé vendredi la remise en liberté de l'artiste jusqu'à la décision finale. Plus tôt dans la journée, la défense a réclamé l'acquittement de l'interprète du titre "Praise The Lord", plaidant la légitime défense, tandis que le parquet a requis six mois ferme à son encontre. Il était incarcéré depuis le 5 juillet dernier.





Dans la foulée de l'annonce de la remise en liberté du natif de New York, le président américain Donald Trump, qui avait été sollicité par Kim Kardashian, compagne de Kanye West, artiste proche d'A$AP Rocky, pour la libération de l'homme de 30 ans, a réagi sur son compte Twitter : "A$AP Rocky libéré de prison et en route pour rentrer à la maison aux Etats-Unis depuis la Suède. Cela a été une semaine chargée, rentre à la maison dès que possible A$AP !"