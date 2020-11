Super Bowl : The Weeknd, prochaine star du concert de la mi-temps

"Je suis touché, honoré, et ravi de me retrouver au centre de cette célébrissime scène cette année", a réagi la star de 30 ans, connu pour ses tubes "Blinding Lights" ou "Starboy", fruit d'une collaboration avec le duo français Daft Punk. Le chanteur avait laissé deviner l'annonce en postant plusieurs vidéos sur son compte Twitter.

Cela fait partie des consécrations en tant qu’artiste : assurer le concert de la mi-temps du Super Bowl. Et c’est le chanteur canadien The Weeknd qui a gagné la place de vedette de l’édition 2021. Il assurera donc le show de la finale du championnat de football américain le 7 février 2021. Un événement dont on ignore encore comment il se tiendra compte tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19.

Le choix de ce chanteur de R n'B s’inscrit dans la volonté de la NFL, la ligue professionnelle de football américain, de mettre en avant des artistes plus jeunes et de contribuer à plus de diversité. The Weeknd avait apporté son soutien au mouvement Black Lives Matter et avait contribué à hauteur de 200.000 dollars au fonds d'aide judiciaire lancé par l'ancien quarterback de San Francisco et lanceur d'alertes, Colin Kaepernick, après la mort de George Floyd, tué par un policier à la fin du mois de mai.

Lauréat du trophée du meilleur clip de R n'B aux MTV Video Music Awards en août dernier, The Weeknd avait reçu la récompense avec gravité : "C'est très difficile pour moi de me réjouir en ce moment", demandant "justice pour Jacob Blake et justice pour Breonna Taylor", deux autres victimes noires de violences policières.