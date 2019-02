Super Bowl : bad buzz pour Maroon 5

Le concert de Maroon 5 au Super Bowl crée une vive polémique sur les réseaux sociaux. On a en effet remarqué qu'Adam Levine chantait mal sur scène. Le public était également déçu puisqu'il n'y avait pas assez de décors, de chorégraphies et de mises en scène alors que le spectacle était censé être phénoménal. "On estime que c'est la pire prestation pour un show de mi-temps de l'histoire du Super Bowl", a énoncé notre chroniqueur.



Ce lundi 4 février 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle de la polémique créée par le concert de Maroon 5 au Super Bowl. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/02/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.