"Ça va trop loin et c'est injuste" : Adil Rami dénonce les "mensonges" de Pamela Anderson

"Ces accusations de violence sont complètement fausses et je ne peux pas laisser passer ça. J'hallucine tellement c'est grave. Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c'est impossible et que j'en suis incapable", affirme le champion du monde. Pamela Anderson a notamment décrit un homme "très cruel" qui lui "a attrapé les cheveux" et l'a "jetée par terre l'été dernier à Los Angeles". Il lui aurait aussi "écrasé les deux mains" l'année précédente. "Je ne pouvais pas écrire, ni ouvrir une bouteille d'eau", a-t-elle raconté.