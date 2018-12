Booba défie Kaaris sur un ring de boxe : "Je suis sûr qu'on pourrait remplir Bercy les doigts dans le nez"

Dans les commentaires de son propre post, Booba annonce déjà "qu'après le combat, y aura sûrement une bagarre générale" et que Damso, autre rappeur qu'il a invectivé cette semaine, "fera la ring girl". Plus tard, toujours sur Instagram, "B2O" a relevé le défi : "J’accepte volontiers maintenant on attend tous le lieu et on va fixer la date", a répondu le rappeur de Boulogne.