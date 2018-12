Booba défie Kaaris sur un ring de boxe : "Je suis sûr qu'on pourrait remplir Bercy les doigts dans le nez"

L'esprit de Noël ? On repassera. En ce mardi 25 décembre, jour de retrouvailles familiales, Booba et Kaaris ont eux décidé de reprendre leur duel où ils l'avaient laissé - à la sortie du tribunal de Créteil qui les a condamnés le 9 octobre pour leur bagarre à l'aéroport d'Orly. Booba a dégainé le premier sur Instagram en postant une vidéo de son rival. "Viens me chercher, moi je t'attends", lui lance-t-il. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. "Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds. Gants de boxe ou de MMA au choix. Je suis sûr qu'on peut remplir Bercy les doigts dans le nez", a écrit le duc de Boulogne.





Booba, 41 ans, propose ainsi de "reverser les fonds à une association (à définir) et aussi reverser une partie à Armand (le vrai nom de Kaaris, ndlr) qu'il puisse payer son amende de 50.000 euros puisque son nouvel album ne vendra pas grand-chose vu son niveau actuel". 50.000 euros, c'est la somme à laquelle ils ont tous les deux été condamnés en plus d'une peine de prison de 18 mois avec sursis. Kaaris, 38 ans, a fait appel du jugement.