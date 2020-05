Sur Instagram, Juliette Binoche relaie une série de théories complotistes

Pourquoi les autorités ont-elles mis en place un tel dispositif, demande une internaute à l'actrice ? Juliette Binoche lui répond : "Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux (principalement américains), depuis longtemps. Ils manipulent (sans être parano !) : les vaccins qu’ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous : c’est NON. NON aux opérations de Bill Gates, NON à la 5G."

Ce message, assez confus, a valu à Juliette Binoche une série de commentaires réprobateurs, lui reprochant de relayer des fake news. En quelques lignes, elle énumère en effet plusieurs théories plusieurs fois contredites. La première concerne le milliardaire américain Bill Gates, fondateur de Microsoft et qui figure depuis de longues années parmi les plus grandes fortunes de la planète.

À la suite de cette sortie controversée, Juliette Binoche a relayé cette fois un article de presse, et plus précisément un reportage consacré à l'artemisia annua. Cette plante, dont les vertus ont été vantées par le président malgache, serait aujourd'hui vue comme un remède possible et très prometteur contre le Covid-19. L'OMS "ne veut pas la reconnaître (elle est même interdite en France ! Honte ! Honte ! Honte !)", déplore l'actrice.

Les autorités de santé se montrent en effet très réservées à l'heure qu'il est, que ce soit l'OMS ou l'Agence nationale de sécurité de médicament : "Au-delà d’un risque d’inefficacité, le recours à ce type de produits en automédication peut présenter un danger pour la santé", écrit-elle. Cette plante n'a "jusqu’alors pas fait la preuve de quelconques vertus thérapeutiques" et a "auparavant fait l’objet du même type de message sur de prétendues vertus thérapeutiques contre le paludisme".