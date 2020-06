"Et si vous vous occupiez de votre propre corps ?" : Lizzo réplique aux attaques avec une savoureuse vidéo

DROIT DE RÉPONSE - Figure du mouvement "body positive", la chanteuse américaine a partagé sur son compte TikTok ses séances de sport quotidiennes pour rappeler que "la santé se joue aussi à l'intérieur". Un pied de nez à tous ses détracteurs qu'elle invite à d'abord se regarder dans la glace.

Les commentaires sur ses rondeurs ? Elle les entend sans les écouter. Lizzo aime ses formes et ne s'en est jamais cachée. Celle qui a posé nue sur la pochette de son album "Cuz I Love You" pose en bikini sur Instagram. Peu importe si son corps ne correspond pas aux attentes d'une société toujours plus critique, qui a en horreur les bourrelets et la cellulite - qui sont pourtant le quotidien de bien des femmes. Alors en énième réponse aux internautes qui s'attaquent à son physique, la chanteuse américaine de 32 ans a offert la plus belle des réponses. Une vidéo de moins d'une minute postée sur son compte TikTok mardi 9 juin. La jeune femme y apparaît en tenue de sport, sur un vélo d'appartement ou en pleine session de squats. "Si vous n'êtes pas grossophobe, continuez à faire défiler les contenus.... Ok, maintenant que les tous grossophobes sont là", écrit-elle en légende à l'attention des plus critiques avant de se lancer.

En voix-off, elle raconte suivre un entraînement quotidien depuis cinq ans. "Et ça va peut-être en surprendre plus d'un que je ne fasse pas de sport pour atteindre votre idée du corps idéal. Je fais de l'exercice pour avoir mon corps idéal. Et vous savez quel corps c'est ? Ça ne vous regarde absolument pas ! Parce que je suis belle, parce que je suis forte", lance-t-elle. Quelques "fucking" en plus dans le texte. "Donc la prochaine fois que vous voudrez vous en prendre à quelqu'un et le juger s'il boit un smoothie au kale ou s'il mange un McDonald's, s'il fait du sport ou pas, et si vous vous regardiez d'abord et que vous vous occupiez de votre propre corps ?", poursuit-elle.

La santé se joue à l'intérieur et beaucoup d'entre vous ont besoin de s'offrir un sacré nettoyage intérieur - Lizzo

Lizzo rappelle que "la santé n'est pas uniquement déterminée par l'aspect extérieur de ton corps. La santé se joue à l'intérieur et beaucoup d'entre vous ont besoin de s'offrir un sacré nettoyage intérieur". Avant de conclure par un doux "Namaste", comme l'envie de passer à autre chose. Un puissant message qu'elle délivre depuis de nombreux mois déjà, elle qui promeut le "body positivisme" pour que les femmes et les autres apprennent à s'aimer comme ils sont. "Nous devrions considérer notre corps comme un vecteur de réussite, et non comme un indicateur de qui nous sommes, de la qualité de votre c*****, si les mecs vous aiment ou non, ou si vous pouvez porter certains vêtements ... Ce n'est pas la vocation de votre corps", disait-elle au magazine Teen Vogue il y a deux ans.

Un discours fédérateur transgénérationnel qui trouve aussi un écho chez les petits garçons. En témoigne la dernière vidéo partagée par Lizzo, toujours sur TikTok. Un père y répond au tweet énervé d'un énième troll qui affirmait que "son fils avait besoin de faire de l'exercice pour ne pas devenir le prochain Lizzo". Hilare, la famille prend le contrepied de cette insulte manquée en se mettant à twerker avec fierté comme la chanteuse, qui de son côté déroule son impressionnant CV en légende du court clip. "Oh, tu veux dire le prochain à avoir un contrat à un million, à faire trois fois la couverture de Vogue, à remporter trois Grammy Awards, une icône, une actrice, une activiste, avec un cul parfait ?" Victoire par KO, non ?

Delphine DE FREITAS