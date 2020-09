Surprise : Amanda Seyfried est maman pour la deuxième fois

Encore une naissance surprise. La comédienne Amanda Seyfried et son mari Thomas Sadoski ont révélé qu'il avaient agrandi leur famille. Déjà parents d'une petite Nina, âgée de 3 ans et demie, le couple a accueilli un petit garçon dont ils n'ont pas dévoilé le prénom. A l'image de Jessical Biel et Justin Timberlake ou encore de Rooney Mara et Joaquin Phoenix, le couple est parvenu à rester très discret sur la grossesse de la maman ainsi que sur la naissance de l'enfant. On imagine que le confinement a aidé.

La comédienne américaine de 34 ans a choisi d'annoncer la bonne nouvelle via son compte Instagram ainsi que celui des associations INARA et War Child USA, qui oeuvrent pour protéger et aider les enfants impactés par les guerres. "Thomas Sadoski et moi avons fait un petit homme", a déclaré la comédienne de Mamma Mia en légende d'un cliché du nouveau-né, le visage à moitié dissimulé par sa main.