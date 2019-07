Surprise ! Heidi Klum et Tom Kaulitz seraient déjà mariés depuis 5 mois

Heidi Klum et Tom Kaulitz ont officialisé leur relation lors du gala de l'amfAR au Festival de Cannes en mai 2018. Ils s'affichent depuis amoureusement sur les tapis rouges et sur Internet. Ils ont même fait costume commun pour Halloween en se transformant en Shrek et Fiona l'an dernier. Un premier signe d'engagement pour la mannequin devenue animatrice, surnommée par les médias "la reine d'Halloween" pour ses tenues toujours plus extravagantes.