Surprise ! Pamela Anderson est une femme mariée

Son dernier post Instagram révèle l'état d'esprit avec lequel elle aborde cette nouvelle année. "Happy life" - "vie heureuse" - écrit Pamela Anderson mardi 21 janvier sur le réseau social. Un bonheur retrouvé pour l'ex-naïade d"Alerte à Malibu" qui a convolé en justes noces pour la cinquième fois la veille. La cérémonie s'est tenue dans la plus stricte intimé à - on vous le donne en mille - Malibu.

"Il y a de belles filles partout. J'aurais pu faire mon choix mais pendant 35 ans, je n'ai voulu que Pamela", écrit-il dans un communiqué qui loue les qualités de l'actrice canadienne de 52 ans. "Pamela n'a jamais vu tout son potentiel en tant qu'artiste. Elle n'a pas encore véritablement brillé. Les apparences sont trompeuses, ou je ne l'aimerais pas autant", ajoute-t-il, précisant que son épouse "le rend fou - d'une bonne manière". "Elle m'inspire. Je la protège et je la traite de la manière dont elle mérite d'être traitée", insiste-t-il. Une allusion non voilée à la relation précédente de Pamela Anderson qui avait notamment accusé son compagnon Adil Rami de violences avant de faire son autocritique . La rupture entre la comédienne et le footballeur, qui étaient installés à Marseille, avait eu un fort retentissement médiatique l'été dernier.

"Jon est l'un des bad boys originaux de Hollywood. Il n'y en a pas deux comme lui. Je l'aime profondément, comme un membre de ma famille. Sa vie me faisait peur. C'était trop pour une fille comme moi. Maintenant, j'en ai vu plus de la vie et j'ai réalisé... Il a toujours été là. Il ne m'a jamais trahie. Je suis prête maintenant et lui aussi. Nous nous comprenons et nous nous respectons. Nous nous aimons sans conditions. Je suis une femme chanceuse. C'est la preuve que Dieu a un plan", clame-t-elle. Tous nos vœux de bonheur !